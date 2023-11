Uma jovem, identificada como Ana Clara Benevides Machado (23 anos), morreu durante arranque do primeiro concerto de Taylor Swift no Rio de Janeiro, que decorreu na passada sexta-feira, dia 17 de novembro.

Este domingo, 20, a cantora norte-americana voltou a subir ao palco do Estádio Olímpico Nilton Santos. Durante o concerto, a artista interpretou o tema "Bigger Than the Whole Sky" e os fãs defendem que foi a forma escolhida para homenagear a jovem de 23 anos.

Ao longo do espetáculo, Taylor Swift não falou sobre a morte da fã.

"Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas é com o coração partido que vos digo que perdemos uma fã hoje à noite, antes do meu concerto. Não consigo dizer o quão devastada estou. Tenho poucas informações, além do facto de que era incrivelmente linda e jovem", escreveu, na sexta-feira, a cantora norte-americana no Instagram.

"Eu não vou conseguir falar disto no palco porque me sinto assoberbada pela tristeza quando tento falar sobre isto. Quero dizer agora que lamento bastante esta perda e o meu coração partido está com a família e amigos. Esta era a última coisa que pensei que fosse acontecer quando decidi trazer esta digressão para o Brasil", acrescentou.

Veja o momento: