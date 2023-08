O primeiro-ministro do Canadá tem motivos para sorrir. Depois de terem sido anunciadas as datas dos concertos de Taylor Swift na Europa, Justin Trudeau pediu à cantora norte-americana para acrescentar espetáculos no Canadá e esta quinta-feira, dia 3 de agosto, chegou a confirmação.

Na sua conta no Instagram, a artista anunciou 15 novas datas da "The Eras Tour" e confirmou a sua passagem por Toronto. No Canadá, a estrela pop vai dar seis concertos no Rogers Centre, com capacidade para cerca de 50 mil pessoas, entre 14 e 23 de novembro.

Antes de Toronto, Taylor Swift vai atuar em Miami, Nova Orleans e Indianapolis.

Veja as datas: