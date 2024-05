Dia após dias, Taylor Swift bate novos recordes com "The Tortured Poets Department". O 11.º álbum de estúdio da artista norte-americana foi lançado a 19 de abril.

Esta semana, a cantora conquistou os primeiros 14 lugares no top da Billboard Hot 100, batendo o seu próprio recorde - em " 2022, "Midnights" ocupou as 10 primeiras posições da tabela norte-americana.

"Fortnight", singel que conta com a participação de Post Malone, lidera o ranking. "Down Bad" ocupa a segunda posição, seguida por "I Can Do It With a Broken Heart", "The Tortured Poets Department" e "So Long, London".

TOP BILLBOARD HOT 10:

"Fortnight" feat. Post Malone "Down Bad2 "I Can Do It With a Broken Heart" "The Tortured Poets Department" “So Long, London" "My Boy Only Breaks His Favorite Toys" "But Daddy I Love Him" "Florida!!!" feat. Florence + The Machine "Who’s Afraid of Little Old Me?" "Guilty as Sin?" "Fresh Out the Slammer" "loml" "The Alchemy" "The Smallest Man Who Ever Lived"

Taylor Swift chega à Europa com a "The Eras Tour" no dia 9 de maio. Depois de França e Suécia, a artista norte-americana aterra em Lisboa para dois concertos (24 e 25 de maio) no Estádio da Luz.

Depois de Portugal, a artista segue viagem para Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, suíça, Itália, Alemanha, Polónia, Austria e regressa depois ao Reino Unido, a Londres, onde termina a viagem europeia.

Nas cidades que vão receber os concertos de Taylor Swift, a procura e os preços dos hotéis aumentou significativamente. Em Lisboa, os hotéis registaram um aumento de 20% nas taxas de ocupação nos dias dos concertos.