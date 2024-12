"OPIA" é o primeiro disco de originais de Tiago Bandeira. O álbum conta com nove originais, divididos em quatro atos, que têm foram revelados ao longo do ultimo ano.

"OPIA" é apresentado como um álbum conceptual e profundamente autobiográfico, dividido em quatro atos, que explora o fim de uma relação, num percurso que atravessa fases de descoberta, dor e superação.

Tiago Bandeira procurou ao longo do último ano alargar ainda mais a sua visão artística para este álbum de estreia. Em estúdio, o artista colaborou com iolanda, João Borsch, Jüra, Martim Seabra, Rita Onofre e Velhote do Carmo. Já a produção do longa-duração esteve a cargo do produtor Twins.