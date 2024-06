Tiago Bandeira continua a revelar canções do seu álbum de estreia, "OPIA", agora com a revelação do "Ato II", que conta com três novos temas - "sem eu ter noção", "deixa-me ir” e o single "até já”, que conta com um videoclipe.

O disco é dividido em quatro atos e está a ser revelado por fases. O "ATO I" foi lançado em maio e conta com os temas “espera”, "deixa queimar" e ainda “cinzas”.

"No ato II, exponho o lado mais vulnerável da história contada no álbum 'OPIA'. Tomo por tema a dor do fim de um relacionamento, abordando os vários sentimentos como o abandono, a saudade, o medo ou a esperança que esta viagem quebrada suscita. É seguro dizer que é onde se encontra o coração do disco, unido nestas três músicas", explica Tiago Bandeira.

"A primeira, 'sem eu ter noção' surpreende. Demonstra desde de logo um contraste repentino com a felicidade que relato nas músicas do ATO I. De seguida, 'deixa-me ir' revela o confronto interno entre a consciência de desprender-me do passado com o sentimento de permanecer cativo a este mesmo, devido às migalhas emocionais deixadas por quem partiu. Por fim, 'até já' conclui com uma nota de esperança de quem não perde a crença de um futuro, com a outra metade de toda esta história", acrescenta o artista.

Para o disco, Tiago Bandeira colaborou com iolanda, Martim Seabra, Jüra, Rita Onofre, Velhote do Carmo ou João Borsch.