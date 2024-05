Tiago Bandeira editou na passada sexta-feira, dia 10 de maio, duas novas canções, que fazem parte do seu álbum se estreia "OPIA". O "ATO I", que dá inicio ao disco, composto por “espera” e “deixa queimar”, já se encontra disponível todas as plataformas de streaming.

O artista deu o pontapé de saída para o primeiro álbum com a edição do single de avanço “Cinzas”, em 2023. "Agora, o cantor e compositor inicia o processo completo de lançamento dividido em quatro atos. O novo trabalho de originais é apresentado num formato visual, no qual todas as faixas se farão acompanhar em cada ato por um videoclipe oficial e as restantes canções suportadas por visualizers, numa perspectiva sequencial e com o objetivo de transportar quem os vê para o espaço temporal dos momentos que o artista viveu, em cada um deles", explica o comunicado.

"O 'ATO I' ('espera' e 'deixa queimar') é o que dá início ao álbum mas também foi o último a ser composto. Quando iniciei o processo de criação do disco, numa linha do tempo, estava no 'ato II'. Era o momento mais próximo do fim da relação que me inspirou na criação. Nessa fase eu não conseguia escrever sobre assuntos felizes pois tudo o que se passava na minha cabeça era medo, dúvidas, e tudo o que o fim de uma relação trás no momento", conta o cantor.

Com o passar do tempo, Tiago Bandeira sentiu "vontade de ter músicas mais animadas e de dar algum contexto à história que se inicia no 'ato II'". "Decidi voltar um pouco ao tempo e escrever sobre essa fase de inocência com um olhar de quem se sentia preparado para viver um primeiro amor. O 'ATO I' fala muito disso. De um período em que me permiti viver, sem medos ou amarras, mas também de uma forma inconsciente e sem muita noção da seriedade que é entregar-me a alguém", remata.