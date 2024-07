O que acontece no backstage, nem sempre fica no backstage. Este é o ponto de partida de Atrás do Palco, o podcast do SAPO Mag apresentado por Tiago David.

Tiago Bandeira é o convidado do novo episódio do podcast do"Atrás do Palco". O artista tem vindo a editar canções do seu álbum de estreia, "OPIA", agora com a revelação do "Ato II", que conta com três novos temas - "sem eu ter noção", "deixa-me ir” e o single "até já”, que conta com um videoclipe.

O álbum estará dividido em quatro atos - o "ATO I" foi lançado em maio e conta com os temas “espera”, "deixa queimar" e ainda “cinzas”.

Em cada episódio, artistas ou responsáveis por grande festivais e concertos de música contam-nos histórias e segredos de bastidores.

