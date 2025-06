O cantor e compositor brasileiro Tim Bernardes regressa a Portugal em novembro, para concertos em Lisboa e no Porto, nos quais será acompanhado por uma orquestra dirigida pelo maestro Martim Sousa Tavares, foi hoje anunciado.

As apresentações do espetáculo “Raro Momento Infinito” estão marcadas para 26 de novembro, no Campo Pequeno, em Lisboa, e 29 de novembro no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, de acordo com a promotora Sons em Trânsito, num comunicado hoje divulgado.

Nestes concertos, Tim Bernardes será acompanhado por uma orquestra composta por 17 músicos - seis violinos, três violas, dois trombones, dois flugelhorn, um sax barítono, uma harpa, baixo acústico e percussão.

Em “Raro Momento Infinito”, Tim Bernardes apresenta, pela primeira vez ao vivo em Portugal, “canções emblemáticas da sua carreira com os arranjos orquestrais completos”.

Tim Bernardes já atuou várias vezes em Portugal, a mais recente das quais no final do ano passado, dessa vez com a banda O Terno.

Na altura, o músico apresentou ao vivo nos coliseus de Lisboa e do Porto o segundo álbum a solo, “Mil coisas invisíveis”, editado em 2023 e que esteve nomeado aos Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

O álbum de estreia de Tim Bernardes a solo, “Recomeçar”, foi editado em 2017