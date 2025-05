De acordo com a promotora, o músico estará a 21 de novembro no Auditório de Espinho, no dia seguinte no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha, no dia 26 no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e no dia 29 no Ponto C, em Penafiel.

Neste regresso a Portugal, Lucas Castello Branco vai tocar “algumas das canções mais representativas da sua discografia”, acompanhado pelo Ensemble da Escola Profissional de Música de Espinho, um agrupamento de cordas composto por jovens músicos entre os 15 e os 17 anos.

Para o concerto em Lisboa, Castello Branco convidou a cantora portuguesa A garota não, que já tinha participado na gravação do tema “O peso do meu coração”, do álbum de revisão de carreira “1D10 (Ao vivo no estúdio)”, lançado este ano.

Lucas Castello Branco, nascido no Rio de Janeiro, editou o primeiro álbum em 2013, intitulado “Serviço”, muito influenciado pela experiência espiritual de ter vivido até aos 16 anos num mosteiro.

Depois desse álbum de estreia, que motivou três digressões europeias, Castello Branco lançou “Sintoma” (2017), “Sermão” (2020) e “Niska” (2021), além do já citado álbum de revisão de uma década de carreira.

Depois de já ter atuado em Portugal a solo, duo e trio, o músico mostrará as canções em novembro em Portugal com arranjos de Bernardo Lima e Nuno Peixoto de Pinho para aquele ensemble português de cordas.