Os Coldplay fizeram uma pausa na digressão por estádios para um concerto intimista para 600 fãs no Music Hall de Williamsburg, em Nova Iorque. O showcase decorreu na passada segunda-feira, dia 7 de outubro, e foi promovido pela SiriusXM.

Durante o concerto, um dos fãs confundiu o nome da canção "Fix You" e pediu à banda britânica pata tocar "Fix It". "'Fix It' é outra canção, de outra banda", respondeu Chris Martin.

Mas, depois de cantar "Yellow", o cantor sentou-se ao piano e respondeu ao 'erro' do fã com um tema improvisado. "Aqui está a canção chamada 'Fix It', especialmente para aquela rapaz", cantou.

"Tudo bem se se gritares o nome de uma música num. Mas preferia muito mais que... se vieres, não erres o nome da música", brincou o músico britânico.

Veja o vídeo: