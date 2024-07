A edição de 2024 do Festival de Glastonbury marcou o regresso dos Coldplay ao festival inglês, para a sua quinta atuação, um recorde para o evento. O grupo liderado por Chris Martin subiu ao palco principal do evento de Worthy Farm, em Somerset, este sábado, dia 29 de junho.

"A Sky Full of Stars" não ficou de fora do alinhamento e carimbou um dos momentos altos da noite. Durante a atuação, o vocalista da banda interrompeu a canção para fazer um pedido aos festivaleiros: "Guardem os telemóveis".

"O telemóvel no bolso e as mãos no céu", disse o músico e a multidão cumpriu.

Veja o vídeo do momento:

Para o concerto, os Coldplay convidaram vários amigos, como Victoria Canal (no tema "Paradise"), Little Simz ("We Pray"), Femi Kuti ("Arabesque"),Laura Mvula ("Violet Hill") e a cantora palestiniana Elyanna.

Mas a grande surpresa ficou guardada para o final. No encore, a banda chamou a palco Michael J. Fox, que interpretou, à guitarra, as canções "Humankind" e "Fix You".

O concerto da banda britânica arrancou com "Yellow", "Higher Power", "Adventure of a Lifetime" e "Paradise". "The Scientist", "Clocks", "Viva La Vida", "A Sky Full Of Stars" ou "My Universe" também não ficaram de fora do alinhamento.

Para o encore, os Coldplay guardaram "Sparks", "Humankind", "Fix You" e "feelslikeimfallinginlove", o mais recente single.