The Marías promete ser um grande ano para as The Marías. A banda de indie pop de Los Angeles esteve esta terça-feira, dia 14 de janeiro, no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

No talk show norte-americano, o grupo apresentou uma versão melancólica de "No One Noticed". No Spotify, o single do disco "Submarines", lançado em maio de 2024, soma mais de duzentos e três milhões de reproduções.

"Oh Meu Deus. Uau. Foi inacreditável, fantástico", aplaudiu Jimmy Fallon.

Veja o vídeo:

The Marías é uma banda norte-americana conhecida pelo seu som que mistura pop psicadélico, jazz, soul, R&B e música latina. Formada em Los Angeles, a banda é liderada por María Zardoya, uma cantora e compositora nascida em Porto Rico e criada em Atlanta, e pelo produtor e baterista Josh Conway, natural de Los Angeles.