Os Coldplay regressam a Portugal em maio para quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra. A banda britânica vai atuar nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio. Esta quinta-feira, dia 6 de abril, serão colocados à venda os últimos bilhetes.

Esta quarta-feira, a banda anunciou a venda dos Infinity Tickets, que permitem aos fãs assistir aos espetáculos a um preço acessível. Todas as informações podem ser consultadas no site da banda (ver aqui) e, em Portugal, os bilhetes serão colocados à venda esta quinta-feira, às 10h00, na ticketline.pt.

Para além dos Infinity Tickets, serão libertados bilhetes de produção (entradas gerais) para as quatro datas - os ingressos estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (10h00), nos locais habituais (lojas e online) e em everythingisnew.pt.

Segundo as informações disponibilizadas, cada pessoa pode comprar no máximo seis bilhetes gerais (excluindo os Infinity Tickets).

Os fãs podem ainda adquirir pacotes VIP (limite de quatro bilhetes por pessoa) e os preços variam entre os 215 e os 500 euros - ver aqui.

Preços:

Relvado: 85,00€

Bancada Nascente/ Poente Inferior: 150,00€

Bancada Nascente/ Poente Superior: 120,00€

Bancada Sul Inferior: 90,00€

Bancada Sul Superior: 65,00€

Mobilidade Condicionada: 65,00€

Os Infinity Tickes: dois bilhetes por 40 euros

"Além das convidadas especiais os Coldplay anunciam os Infinity Tickets, bilhetes da Music of the Spheres World Tour, que permitem aos fãs o acesso ao espetáculo a um preço acessível. Estes bilhetes têm um valor facial de 20 euros, nominativos e limitados a máximo de dois bilhetes por pessoa, sendo que têm de ser adquiridos em par (localizados um ao lado do outro)", explica a promotora.

Segundo a Everything Is New, localização destes "bilhetes é seleccionada de forma aleatória, contemplando todo o estádio, e revelada aquando o envio dos bilhetes, na semana anterior aos espetáculos entre 8 e 12 de maio, através da Ticketline, bilheteira onde foi efetuada a compra dos Infinity Tickets".

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arranca em Portugal, com quatro concertos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países, além de incluir espetáculos no Reino Unido.