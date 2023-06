Uma ‘casa’ nova, mais espaço e novos palcos. A edição de 2023 do Primavera Sound Porto começou esta quarta-feira, dia 8 de junho, no Parque da Cidade e, apesar da chuva, os festivaleiros não faltaram ao arranque do festival.

Só com dois palcos em funcionamento, o primeiro dia serviu para o público conhecer os cantos e recantos do novo recinto. As portas do Parque da Cidade do Porto abriram às 17h00 e pelas 18h30 já eram muitos os que se espalhavam pelo espaço, este ano revisto e aumentado, com alterações da localização de palcos, mais casas de banho e uma maior oferta de bares e restauração.

Apesar das novidades, a essência e o ambiente do Primavera Sound mantém-se e Beatriz Pessoa, às 17h45, no Palco Porto, teve a missão de dar as boas vindas a todos.

Antes de chegar o protagonista da noite, pelo palco principal passaram Alison Goldfrapp e Baby Keem, primo de Kendrick Lamar que surpreendeu e conquistou novos fãs no Primavera Sound. Já pelo Palco Vodafone passaram Georgia, Holly Humberston e The Comet is Coming.

Um pouco antes da meia-note e meia, chegou o momento mais aguardado da primeira noite do festival da cidade Invicta: Kendrick Lamar (que não se deixou fotografar pela imprensa) subiu ao Palco Porto e foi recebido em ovação pela multidão e a chuva não impediu a festa - entre poças de água, guarda-chuvas, no recinto ou nas tendas de restauração, ninguém quis ficar de fora.

A expectativa do público era muita e havia motivos para tal. Considerado uma referência do hip-hop contemporâneo, o artista começou a sua carreira em 2011 com o lançamento de "Section.80" e um ano depois começou a estar debaixo dos holofotes com a edição de "Good Kid, M.A.A.D City" (2012). O arranque da consagração foi em 2015, com "To Pimp a Butterfly".

Já "Damn" chegou no início do segundo trimestre de 2017 e tomou o mundo de assalto. Foram várias as teorias sobre o disco: uns diziam que era um álbum sobre a morte de Kendrick e que três dias depois ele haveria de ressuscitar com um outro disco, mas isso acabou por não acontecer. Outros diziam que deveria ser tocado de trás para a frente, algo que mais tarde seria confirmado com o lançamento de uma versão com a playlist invertida.

Canções como "Humble", "DNA", "Loyalty" ou "Element" vieram mostrar que K.dot podia fazer temas mais acessíveis e mesmo assim manter a qualidade a que já nos tinha habituado com "Section.80" (2011), "Good Kid, M.A.A.D City" (2012) e "To Pimp a Butterfly" (2015).

Pouco depois, Kendrick Lamar conquistou cinco prémios nos Grammys, incluindo galardão para o Melhor Álbum Rap, com “DAMN.”, e a Melhor Performance Rap. O artista venceu ainda um Pulitzer.

No ano passado, o norte-americano editou "Mr. Morale & The Big Steppers" e o sucesso repetiu-se. O último álbum do cantor é o mote da digressão que, antes do Porto, passou por Barcelona.

No Primavera Sound Porto, Kendrick Lamar fez uma viagem entre o pretérito e o presente da sua carreira. O desfile de sucessos arrancou com temas como "N95", "ELEMENT.", "A.D.H.D" e "King Kunta" uma aposta certeira como já tinha comprovado na edição de espanhola do festival.

No alinhamento seguiu-se "Worldwide Steppers", tema do álbum "Good Kid, M.A.A.D City" (2012), e, apesar da chuva intensa, os fãs não viraram costas - as capas para a chuva dominaram os 'outifts' dos festivaleiros.

Sempre sozinho em palco, apenas com uma gigante bandeira como pano de fundo, o rapper surpreendeu pela tranquilidade em palco e não perdeu muito tempo com conversas.

Nas primeiras filas, todos cantavam a uma só voz todos os temas do rapper. Mas foram as canções mais populares que cativaram os festivaleiros - "DNA.", "HUMBLE." e "Money Trees" estão entre as canções mais ouvidas do artista no Spotify e, claro, foram as mais celebradas da noite.

Antes do final, Kendrick Lamar surpreendeu ao chamar o seu primo a palco. Baby Keem juntou-se ao músico para uma versão de "vent".

No Parque da Cidade do Porto, o músico trouxe mais de duas dezenas de canções e não deixou de fora temas como "Die Hard", "LOVE", "Bitch, Don't Kill My Vibe" ou "Savior", canção escolhida para fechar a noite.

Na 10.ª edição, “o festival cresce numa área de praticamente cinco hectares novos”, disse à Lusa na semana passada o diretor do festival, José Barreiro, explicando que esse espaço é ainda dentro do Parque da Cidade” e foi conseguido “aproveitando as obras que a Câmara Municipal [do Porto] fez de ligação ao mar, na zona poente do parque”.

No recinto há cinco palcos, quatro ao ar livre e um interior.

Além da alteração da localização de alguns palcos, nesta edição, a organização aumentou a zona de restauração e foram criadas áreas de casas de banho.

Outra novidade este ano é que em todos os pontos de venda do festival só serão aceites pagamentos em cartão, com ou sem a tecnologia ‘contactless’, e com MBway. Por isso, não haverá máquinas ATM dentro do recinto.

A pensar em quem “não tem opção de pagamento digital, há a possibilidade de fazer a troca de numerário (notas e moedas) por um cartão pré-pago, em dois pontos dentro do recinto”.

Mas há coisas que se mantêm: na 10.ª edição regressa o Primavera Market, que irá acolher 20 marcas de moda, artesanato urbano e um estúdio de tatuagens, e mantém-se a utilização de copos reutilizáveis, que custam um euro “e podem ser utilizados as vezes necessárias durante o evento, não sendo possível efetuar a sua devolução”.

O passe de quatro dias e o bilhete diário devem ser trocados por uma pulseira, entre as 12:00 e as 03:00, que permitirá entrar e sair do recinto “quantas vezes forem necessárias”.

Para chegar ao recinto, cuja entrada é feita do lado da Estrada da Circunvalação, é aconselhado o uso de transportes públicos.

A estação de metro mais próxima é a de Matosinhos Sul, na linha azul, e as paragens de autocarro são as da ‘rotunda da Anémoma’ (Praça Cidade Salvador).

Há também um parque de estacionamento de bicicletas junto à entrada do recinto.

Todas as informações sobre bilhetes, horários de concertos e dos transportes públicos e outras podem ser consultadas ‘online’, no ‘site’ oficial do festival, em https://www.primaverasound.com/pt/porto.