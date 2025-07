O humor volta a ter lugar de destaque no MEO Marés Vivas com o regresso do Palco SAPO Comédia, de 18 a 20 de julho, em Vila Nova de Gaia. Com curadoria de nomes consagrados e a aposta em novos emergentes, o palco volta a ser um dos pontos altos do festival, garantindo três dias de riso, sátira e irreverência.

A edição de 2025 volta a contar com o apoio do SAPO, o maior player de conteúdos digitais em Portugal, e reúne um cartaz recheado de estrelas do stand-up nacional — dos veteranos consagrados aos novos talentos que prometem dar que falar.

Dia 18 de julho (sexta-feira), o placo vai receber Eduardo Madeira, acompanhado por Rúben Branco. A noite fica completa com os talentos emergentes Tomás Matos e Hélder Reitor.

No sábado, 19 de julho, o humor fica a cargo de João Seabra e da dupla explosiva Sor Miguel & Bicalho, fenómeno nas redes sociais. O palco também recebe os newcomers Roberto Correia e Daniela Barbosa.

Domingo, 20 de julho, o palco fecha com Carlos Vidal, médico e comediante que conquistou o público com a sua presença em televisão e festivais, e João Dantas, uma das revelações da nova geração. A noite vai contar ainda com Hélder Machado e Ricardo Karitsis.

Durante os três dias, o anfitrião será Rúben Branco, que regressa como host oficial do Palco SAPO Comédia.

"Com um alinhamento pensado para todos os gostos e um ambiente descontraído, o Palco SAPO Comédia volta a ser paragem obrigatória no MEO Marés Vivas 2025. O riso está garantido. E a boa energia também", frisa a organização.