Natasha Bedingfield está de volta aos tops mundiais e promete novidades para breve.

"Unwritten", o maior sucesso da cantora, foi editado em 2004 e, 20 anos depois, voltou a ganhar uma nova vida graças ao filme "Todos Menos Tu", protagonizado por Sydney Sweeney e Glen Powell. Com a estreia da longa-metragem, a canção tornou-se viral no TikTok e tem servido de banda sonora para milhões de vídeos.

Do êxito na rede social, o single saltou para os tops. Segundo a Sony Music, "Unwritten" entrou no Top 20 do Reino Unido pela primeira vez em 19 anos e alcançou o 31.º lugar no top de singles em Portugal e é já single de Ouro. A canção também marca a primeira aparição de Natasha Bedingfield nos tops do Reino Unido desde sua colaboração com Sean Kingston em 2007, no tema "Love Like This".

Considerada uma das "100 Maiores Mulheres na Música" pela VH1, Natasha Bedingfield já vendeu mais de 10 milhões de álbuns.