"Unwritten", o maior sucesso de Natasha Bedingfield, chegou aos tops mundiais em 2024, 20 anos depois do seu lançamento. A canção de 2004 voltou a ganhar uma nova vida graças ao filme "Todos Menos Tu", protagonizado por Sydney Sweeney e Glen Powell.

Com a estreia da longa-metragem, a canção tornou-se viral no TikTok e tem servido de banda sonora para milhões de vídeos.

"Parece que 'Unwritten' é uma das músicas do ano", celebrou a cantora num texto partilhado na Billboard. "Sinto-me muito emocionada com isto e não o esperava. No ano passado, pensei: 'Precisamos de fazer algo para o [20.º] aniversário! Vamos celebrar. Vamos lançar música'. E, de repente, isto aconteceu sem a minha intervenção. Foi algo fora do meu controlo e mais incrível do que poderia imaginar", frisou a artista à revista.

Para Natasha Bedingfield, "“Unwritten" é "uma canção que está a crescer". "Quando a escrevi, imaginámos arenas, estádios e multidões a cantá-la. E durante a produção, lembro-me de pensar: 'Como é que escolhemos sons que não vão ficar datados?' 'Unwritten' é como o meu bebé, e espero que continue a transformar-se", contou.

"Acho que é uma canção de todos, mas ninguém sabia disso até 'Todos Menos Tu'", rematou a artista.