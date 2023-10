Pudesse o som fazer-se ouvir na palavra escrita e estaríamos perante uma melodia perfeita, única e arrepiante. Foi assim, o espetáculo de Sofia Escobar com quatro bandas filarmónicas do Concelho de Santa Maria da Feira, no dia 29 de outubro, no Auditório do Europarque.

No âmbito do Festival Internacional de Música de Paços de Brandão (FIMUV), a sala, com lotação esgotada, acolheu um concerto memorável, com a solista Sofia Escobar acompanhada por cerca de 200 músicos em palco, numa viagem inédita e exclusiva pelos grandes êxitos do cinema e clássicos teatrais do West End e da Broadway.

A voz da “Melhor Atriz de Teatro Musical” portuguesa e o instrumental das quatro bandas em palco deram lugar a uma apresentação emocionante e excecional de alguns dos temas mais famosos de musicais mundialmente reconhecidos, como "Cats", o "Fantasma da Ópera" ou o "Feiticeiro de Oz".

Veja as fotos do espetáculo:

"A Symphonic Portrait”, medley de Andrew Lloyd Webber, inaugura o espetáculo e quase deixa antever a magnitude das cerca de duas horas que se seguem. Quase, porque a cada tema, uma emoção gradativa toma conta do público, com interpretações magníficas, na poderosa voz de Sofia Escobar, soberbamente acompanhada pelas bandas de Arrifana, Lobão, Souto e Vale.

Segue-se, no alinhamento, “I feel Pretty”, de Leonard Bernstein, e “Don’t Cry for me Argentina”, de Andrew Lloyd Webber. Sofia Escobar pontua cada atuação, numa voz melodiosa e envolvente, com apresentações e confidências que abraçam o público, numa partilha «de sonhos, tão grandes e tão bonitos, tornados realidade».

É entre a nostalgia de “Trevor Nunn”, de "Cats", e as memórias de “Over the Rainbow”, do "Feiticeiro de Oz", que segue o espetáculo, até chegar a um «novo sonho» que em março de 2022 viu a luz do dia, o primeiro álbum de Sofia Escobar, "Tanto Mais". Os temas “Tanto Mais” e “Agarra o Sol” são raios de luz, entre os grandes êxitos do teatro musical.

“In My Dreams”, do musical Anastasia, poderia fechar com chave de ouro, o espetáculo, com direção artística de Augusto Trindade, mas eis que dois temas adicionais, “Amor a Portugal” e “Think of Me” são o poderoso final, da soprano e dos coletivos, que o público ovaciona, por minutos, de pé, rendido a uma performance indelével.