A produção internacional do musical "Cats" regressa a Portugal já em janeiro de 2026. O musical vai estar em cena em Lisboa, no Sagres Campo Pequeno, de 6 a 11 de janeiro; e no Porto, no Super Bock Arena, de 14 a 18 de janeiro.

"Cats" é um musical intemporal de Andrew Lloyd Webber, adaptado do livro "O Livro dos Gatos Práticos do Velho Gambá" de T.S. Eliot, que faz a fusão perfeita de música, dança e poesia. Nas apresentações em Portugal, o musical contará com legendagem em português.

Naquela que é a noite mais especial do ano, todos os Jellicle Cats reúnem-se no Baile Jellicle, onde Old Deuteronomy, o líder sábio e bondoso, escolhe quem vai ascender ao Heaviside Layer para renascer numa nova vida Jellicle. A música, composta por Andrew Lloyd Webber, dá vida ao espetáculo e inclui o clássico "Memory", que já faz parte da banda sonora de várias gerações.

A produção original de "Cats" esteve em cena durante 21 anos no New London Theatre, onde venceu o prémio Olivier para Melhor Musical. Em 1982, um ano depois da estreia em Londres, a produção atravessou o oceano e durante 18 anos atraiu milhões de espectadores à Broadway, em Nova Iorque, onde ganhou sete Tony Awards, incluindo "Melhor Musical" e "Melhor Encenador".

Desde a estreia, "Cats" já foi apresentado em mais de 54 países, traduzido para 23 línguas e visto por mais de 77 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, esta será a quinta apresentação do musical, após sessões esgotadas em 2004, 2006, 2014 e 2023.

Produzido originalmente por Cameron Mackintosh e The Really Useful Group Limited, a digressão internacional é produzida pela Crossroads Live e apresentada pela UAU Produtora.

Os fãs dos felinos já podem assegurar os bilhetes, disponíveis em ticketline.pt e nos locais habituais.