Depois da estreia outubro deste ano, com todas as sessões esgotadas, "O Fantasma da Ópera" ("The Phantom of The Opera"), de Andrew Lloyd Webber, vai regressar a Portugal. De 14 a 25 de outubro de 2025, o musical estará em cena no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

"Depois do enorme sucesso da sua primeira passagem por Portugal, com todas as sessões esgotadas, a produção promete emocionar novamente o público português com este espetáculo único", destaca a Everythinhg Is New.

Os bilhetes para o musical já estão disponíveis nos locais habituais e no site da promotora.

BILHETES E SESSÕES: