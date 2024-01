Durante a conversa, os músicos foram desafios a revelar as canções que os ajudam "nos momentos difíceis" e Billie Eilish destacou um tema de MARO. "A canção que foi basicamente a banda sonora para a minha vida enquanto eu estava a passar por algumas coisas foi uma canção chamada 'we've been loving in silence', de uma artista chamada MARO. É inacreditável. Essa canção... eu nem consigo ouvir, essa canção destrói a minha alma", confessou a artista.

A cantora portuguesa editou "we've been loving in silence" em 2022, antes de participar no Festival Eurovisão da Canção.

O videoclipe do tema, que faz parte do álbum "can you see me" (2022), é protagonizado por Salvador Sobral - veja aqui.

"Como a indústria do cinema no nosso país é tão próspera, decidi ser ator. Neste videoclipe novo da Maro faço isso mesmo. Se me quiserem contratar para macro produções contactem a minha agência", escreveu o cantor, em 2022, nas redes sociais.

Na sua conta no Instagram, a artista portuguesa partilhou um excerto da entrevista e desafiou Billie Eilish para uma colaboração.

Veja o post: