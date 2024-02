A corrida à edição de 2024 do Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, na Suécia, já começou. Os primeiros seis finalistas do Festival da Canção foram escolhidos este sábado, dia 24 de fevereiro. Veja na galeria as imagens da primeira semifinal.

