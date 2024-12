A RTP anunciou na passada semana a distribuição autores do Festival da Canção 2025 pelas duas semifinais. O concurso de onde sairá o representante português no festival da Eurovisão conta com 20 autores, cada um a apresentar uma canção original e inédita.

Das 20 canções em participação, 14 resultam de convites feitos diretamente pela RTP e seis foram selecionadas após o processo de livre submissão de canções. As semifinais do Festival da Canção acontecem a 22 de fevereiro e 1 de março. A Grande Final está marcada para o dia 8 de março de 2025, nos estúdios da RTP em Lisboa.

Na primeira seminfinal, serão apresentadas as canções criadas por Margarida Campelo, Josh, Capital da Bulgária, Xico Gaiato, Jéssica Pina, Beato, Bluay, Marco Rodrigues, Tiago Sampaio e Peculiar. Já os temas compostos por A Cantadeira, Luca Argel, Henka, Inês Marques Lucas, Eu.Clides, Bombazine, Napa, Emmy Curl, Fernando Daniel e Diana Vilarinho vão subir a palco na segunda ronda de atuações.

1.º Semifinal - 22 de fevereiro

- Margarida Campelo

- Josh

- Capital da Bulgária

- Xico Gaiato

- Jéssica Pina

- Beato

- Bluay

- Marco Rodrigues

- Tiago Sampaio

- Peculiar

2.º Semifinal - 1 de março

- A Cantadeira

- Luca Argel

- Henka

- Inês Marques Lucas

- Eu.Clides

- Bombazine

- Napa

- Emmy Curl

- Fernando Daniel

- Diana Vilarinho