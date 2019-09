A Festa do Cinema Francês celebra vinte anos e esta edição especial decorre de 3 de Outubro a 8 de Novembro em oito cidades de Portugal.

Durante cinco semanas, irá apresentar mais de cinquenta filmes em oito cidades portuguesas. Através de uma selecção de 22 filmes em antestreia, é a oportunidade de descobrir a vitalidade e a diversidade das mais recentes produções cinematográficas francesas nos seus diferentes géneros, com mais de 20 convidados de prestígio: entre eles, Anne Fontaine, Agnès Jaoui, Rémi Besanzon e Thomas Lilti.

Para além das novidades, será ainda possível assistir a uma secção de filmes de animação dedicada às crianças, famílias e escolas, rever grandes clássicos da Sétima Arte francesa em colaboração com a Cinemateca Portuguesa (um ciclo dedicado à grande figura do cinema e do teatro francês Jean-Louis Trintignant, cuja presença está confirmada; e outro com a apresentação duma selecção de filmes de Agnès Varda, incluindo o seu último “Varda par Agnès”, apresentado pela sua filha e produtora, Rosalie Varda) e descobrir jovens talentos do cinema francês com a seleção de quatro filmes em parceria com a ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion).

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook da Festa do Cinema Francês.

* 3 bilhetes duplos para a sessão de abertura, com "MON INCONNUE / AMOR À SEGUNDA VISTA", a 3 de outubro (quinta-feira), pelas 21h00, no Cinema S. Jorge, com a presença do realizador Hugo Gélin e da atriz Joséphine Japy

Uma manhã, Raphaël acorda e a sua vida mudou num pormenor importante: a mulher, Olivia, tornou-se uma pianista famosa e não o reconhece, não sabe quem ele é, nunca o viu. No entanto, Raphaël sabe tudo sobre Olivia e, com a preciosa ajuda de um amigo, vai tentar reconquistar esta mulher para quem ele passou a ser um perfeito desconhecido.

* 2 bilhetes duplos para a sessão de "MAYA", com Roman Kolinka e Aarshi Banerjee, a 7 de outubro (segunda-feira), pelas 21h30, no Cinema S. Jorge, com a presença da realizadora Mia Hansen Løve

Gabriel é um jornalista de guerra com pouco mais de 30 anos. Como por vezes acontece aos jornalistas de guerra, presas fáceis no meio de um conflito, o repórter francês é raptado na Síria e fica 4 meses em cativeiro com um colega. Após esta experiência traumática resolve parar por uns tempos, voltar a Goa (Índia) e à casa onde cresceu, para procurar a mãe. É aí que conhece Maya, uma jovem indiana.

* 3 bilhetes duplos para a sessão de "PREMIÈRE ANNÉE / OS CALOIROS DE MEDICINA", com Vincent Lacoste, William Lebghil e Michel Lerousseau, a 9 de outubro (quarta-feira), pelas 21h30, no Cinema S. Jorge, com a presença do realizador de Thomas Lilti

É sabido que tirar a licenciatura em Medicina não é nada fácil. Antoine vai começar pela terceira vez o primeiro ano do curso e Benjamin acaba de chegar da escola secundária. Num ambiente altamente competitivo e com noites “a marrar” os calhamaços, Benjamin vai rapidamente perder as ilusões. Em nome do desejo de vir a ser médico, os dois vão-se ajudar mutuamente a superar provas cada vez mais difíceis.

* 3 bilhetes duplos para a sessão de encerramento, com "LA BELLE ÉPOQUE / A BELLE ÉPOQUE", de Nicolas Bedos e com Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier e Fanny Ardant, a 13 de outubro (domingo), pelas 21h30, no Cinema S. Jorge

Victor, um desenhador de 60 anos desiludido com a vida, que já não se interessa por nada e que parou ali algures a meio dos anos 80, vai na cantiga de Antoine. Este tipo cheio de ideias propõe-lhe uma experiência inovadora: misturando artifícios teatrais e reconstituição história, a sua empresa convida os clientes a mergulharem no período histórico que escolherem. É assim que Victor se vê reviver a semana mais marcante da sua vida, aquela em que conheceu o seu grande amor, uns bons 40 anos antes.

