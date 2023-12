Atomic Monster e Blumhouse, produtores de "M3GAN", mergulham de cabeça no universo do terror com o novo thriller sobrenatural, "Águas Negras".

Nada de correr. Nada de mergulhar. Nada de salva-vidas. Nada de piscina após o anoitecer.

Baseado na aclamada curta-metragem de 2014 de Rod Blackhurst e Bryce McGuire, o filme conta com Wyatt Russell no papel de Ray Waller, um ex- jogador de basebol forçado a reformar-se precocemente devido a uma doença degenerativa, que se muda para uma nova casa com a sua preocupada mulher Eve (Kerry Condon), a filha adolescente Izzy e o seu jovem filho Elliot.

Secretamente esperando, contra todas as probabilidades, regressar ao basebol profissional, Ray convence Eve que a cintilante piscina no quintal da nova casa será divertida para os seus filhos e uma boa oportunidade de fisioterapia para ele. Mas um sombrio segredo no passado da casa desencadeará uma força malévola que arrastará a família para as profundezas de um terror sem fuga possível.

4 DE JANEIRO NOS CINEMAS

