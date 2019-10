O melhor do cinema espanhol está de volta a Lisboa.

O Cine Fiesta 2019 tem lugar de 25 a 28 outubro no Cinema City Alvalade, com antestreias diárias numa edição renovada e cheia de novidades.

De Alejandro Amenábar à nova geração de cineastas espanhóis, esta Mostra junta comédia, drama e animação, num evento que trará à capital nomes conceituados como Sergi López (dia 26) e Karra Elejalde (dia 27) e estreantes como Andrea Jaurrietta (dia 28).

O Cine Fiesta - Mostra de Cinema Espanhol posiciona-se como um evento de referência da sétima arte espanhola em Portugal.

Através de um programa que espelha riqueza e diversidade, tem como principal objetivo dar a conhecer o cinema espanhol ao público português, trazendo os filmes mais esperados do ano em Espanha e permitindo encontros com realizadores e artistas, que vêm participar connosco na celebração do cinema espanhol.

O Cine Fiesta é uma organização da Cinemundo, com o patrocínio do Instituto de Cinematografia y de las Artes Audiovisuales (ICAA) do Ministerio de Educación Cultura y Deporte do Governo de Espanha.

O Cine Fiesta nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter.

PASSATEMPO

A Cinemundo e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 bilhetes duplos para a sessão de abertura, com "É Só Querer" ("Lo Dejo Cuando Quiera"), de Carlos Therón, a 25 de outubro (sexta-feira), pelas 21h30, no Cinema City Alvalade

Um professor universitário, um explicador e um desempregado, após uma vida de estudo continuam sem dinheiro. Acidentalmente, encontram a solução para todos os seus problemas: um comprimido, que um deles criou, e que, surpreendentemente, é uma droga que dá uma grande moca mas sem ressaca! Pedro, Arturo e Eligio envolvem-se no mundo do tráfico de droga. De dia são professores... à noite são dealers!

* 10 bilhetes duplos para a sessão de animação "Bikes", de Manuel J. García, a 26 de outubro (sábado), pelas 17h30, no Cinema City Alvalade

Spokesville é a terra das bicicletas! Speedy é uma bicicleta de montanha e está pronto para ser o líder quando o motor a gasolina chega para incomodar toda a cidade.Speedy e os seus amigos vão fazer de tudo para vencerem a luta contra a gasolina e manter a cidade limpa.

* 10 bilhetes duplos para a sessão "Staff Only – El Viaje de Marta", de Neus Ballús, com a presença de Sergi López, a 26 de outubro (sábado), pelas 19h30, no Cinema City Alvalade

Marta é uma adolescente que vai passar as férias de Natal ao Senegal com o seu pai e irmão. Ela até poderia gostar da viagem, não fosse o pai não lhe dar a mínima liberdade, impondo um plano frenético de atividades, juntamente com os grupos de reformados do resort... Cansada da monotonia, Marta abre a porta que a leva a conhecer o Mundo “Staff Only”, reservado aos funcionários e que a leva a criar relações de amizade com o pessoal do hotel.

* 10 bilhetes duplos para a sessão "Litus", de Dani de la Orden, a 26 de outubro (sábado), pelas 21h30, no Cinema City Alvalade

Após a morte de Litus, o seu grupo de amigos mais próximos decide reencontrar-se. Um deles tem notícias inesperadas: Litus deixou uma carta de despedida para cada um deles... O que de início era um reencontro de amigos de longa data, torna-se na descoberta dos segredos mais íntimos e de todas as emoções reprimidas ao longo dos anos.

* 10 bilhetes duplos para a sessão "Buñuel en el Laberinto de las Tortugas", de Salvador Simó Bikes, a 27 de outubro (domingo), pelas 19h30, no Cinema City Alvalade

A história verídica da realização do segundo filme de Luis Buñuel. O escultor Ramón Acin, grande amigo do realizador, tinha comprado um bilhete de lotaria, prometendo, caso ganhasse, financiar o próximo grande filme de Buñuel. A sorte estava do seu lado e o bilhete saiu vencedor, dando início a esta grande aventura da história do cinema.

* 10 bilhetes duplos para a sessão "Enquanto A Guerra Durar" ("Mientras Dure La Guerra"), de Alejandro Amenábar, com a presença de Karra Elejalde, a 27 de outubro (domingo), pelas 21h30, no Cinema City Alvalade

No verão de 1936, o escritor Miguel de Unamuno decide apoiar um levantamento militar que promete trazer ordem a Espanha. Como consequência, o Governo Republicano decide demiti-lo do cargo de reitor da Universidade de Salamanca. Enquanto isso, o General Franco consegue reunir as suas tropas e dar início a uma guerra sangrenta. Quando Franco muda o seu quartel para Salamanca e é nomeado Chefe de Estado, Unamuno decide pedir clemência.

* 10 bilhetes duplos para a sessão "Els Dies que Vindran", de Carlos Marques-Marcet, a 28 de outubro (segunda-feira), pelas 19h30, no Cinema City Alvalade

Vir e Lluís namoram há apenas um ano e, de um momento para o outro, descobrem que Vir está grávida. Esta é a história dos nove meses de gravidez deste casal, as suas alegrias e os seus medos, as expectativas e a realidade... O processo de aprender a ser três quando não se teve tempo sequer de aprender a ser dois.

* 10 bilhetes duplos para a sessão de encerramento, com "Ana de Día", de e com a presença de Andrea Jaurrieta, a 28 de outubro (segunda-feira), pelas 21h30, no Cinema City Alvalade

Ana é uma jovem de uma família tradicional espanhola, prestes a terminar o doutoramento em Direito e casar, mas não se sente plenamente realizada... Um dia, um duplo surge e ocupa o seu lugar. Pela primeira vez, Ana sente-se totalmente livre edecide aproveitar o seu anonimato, testar os seus próprios limites e procurar o sentido da vida entre os dias passados numa pensão e as noites num cabaret, em Madrid.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 24 de outubro. Os resultados serão divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os convites deverão ser levantados na bilheteira do Teatro Rivoli até 30 minutos antes da sessão. Deve ser apresentado o Cartão de Cidadão (não serão aceites fotocópias) e não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.