Salamanca, verão de 1936.

Espanha vive uma situação desconcertante e o ilustre escritor Miguel de Unamuno decide apoiar publicamente a revolta militar, acreditando que poderá trazer ordem ao caos existente. Como consequência desse apoio, é imediatamente demitido do seu cargo de reitor da Universidade de Salamanca pelo governo de esquerda.

Entretanto, o General Francisco Franco une as suas tropas à rebelião e inicia com sucesso uma campanha vinda do Sul, tentando secretamente tomar o comando da guerra. Este confronto torna-se bastante sangrento e alguns amigos e colegas do escritor são detidos e aprisionados, obrigando Unamuno a questionar o apoio que tinha dado anteriormente à rebelião, e até os seus próprios princípios.

Com Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego e Patricia López Arnaiz, "Enquanto a Guerra Durar" é o novo filme do premiado cineasta Alejandro Amenábar.

28 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A Big Picture Films e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), a 25 de novembro pelas 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI ArrábidaShopping (Vila Nova de Gaia), a 25 de novembro pelas 21h30.

(*) Por solicitação da distribuidora, os participantes apenas poderão ganhar uma única vez em todos os passatempos relacionados com este filme.

Basta responder a uma pergunta.



ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 21 de novembro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.