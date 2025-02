Nomeado para os Óscares de Melhor Longa-Metragem de Animação e Melhor Filme Internacional.

O mundo parece estar à beira do fim, marcado pelos vestígios deixados pela presença humana.

Um gato, solitário por natureza, vê a sua casa ser destruída por uma cheia catastrófica. Encontra refúgio num barco habitado por diversas espécies, com as quais terá de colaborar, apesar das suas diferenças.

Neste barco à deriva, que navega por entre paisagens místicas e inundadas, os animais terão de enfrentar os desafios e perigos de se adaptarem a um novo mundo.

Do realizador de “Away”, Gints Zilbalodis, "Flow – À Deriva" traz uma reflexão silenciosa protagonizada por animais ternurentos e revela que a sobrevivência num mundo em mudança depende da união e da colaboração, mesmo entre os mais improváveis aliados.

Estreado na prestigiada secção Un Certain Regard do Festival de Cannes, conquistou tanto o público como o júri no Festival de Annecy, o maior do mundo dedicado à animação, e venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Animação. Concorre ainda aos Annies

20 DE FEVEREIRO NOS CINEMAS

