Becky Something (Elisabeth Moss) é uma estrela de punk rock dos anos 90 que em tempos encheu estádios com seu trio grunge feminino ‘Something She’. Agora, Becky, toca em lugares mais pequenos enfrentando a maternidade, companheiros de banda exaustos, executivos do meio nervosos e toda uma nova geração de talentos cada vez mais ansiosos por usurpar o seu estrelato.

Quando o caos e os excessos de Becky inviabilizam uma sessão de gravação e uma tour nacional, ela vê-se esquecida, isolada e só. Forçada a ficar sóbria, controlar os seus demónios e reconciliar-se com o passado, Becky afasta-se da ribalta e tenta recuperar a inspiração criativa que levou a sua banda ao sucesso.

Ancorado numa imponente e inabalável atuação de Elisabeth Moss, vencedora de um Emmy e de dois Globos de Ouro, e apoiado por um elenco estelar, "HER SMELL – A Música nas Veias", retrata a tenacidade, graciosidade e seriedade de uma inesquecível rock star fictícia, que aterra na dura realidade da meia-idade. Com sua incendiária e profundamente humana sexta longa metragem, o realizador e argumentista Alex Ross Perry ("Listen Up Philip", "Golden Exits") aumenta o volume e coloca o foco no terrível momento em que o estrelato se desvanece - e o silêncio se transforma no novo som...

11 DE JULHO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A Cinemundo e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 15 convites duplos para a antestreia no Cinema Medeia Monumental (Lisboa), a 6 de julho, pelas 21h30;

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h00 de 5 de julho. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.