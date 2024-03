O nomeado para os Óscares Dev Patel (“Lion – A Longa Estrada Para Casa”, “Quem Quer Ser Bilionário?”), consegue uma estreia surpreendente na realização de longas-metragens e premiado com um dos Prémios do Público no recente festival South by Southwest com um 'thriller' de ação sobre a busca de vingança de um homem contra os líderes corruptos que assassinaram a sua mãe e que continuam a vitimar sistematicamente os pobres e os que não têm poder.

Inspirado na lenda de “Hanuman”, um ícone que personifica a força e a coragem, “Homem Macaco” apresenta Patel como Kid, um jovem anónimo que ganha a vida num clube de luta clandestino onde, noite após noite, usando uma máscara de gorila, é espancado sangrentamente por lutadores mais populares em troca de dinheiro.

Após anos de raiva reprimida, Kid descobre uma maneira de se infiltrar no enclave da sinistra elite da cidade. À medida que o seu trauma de infância aumenta, as suas mãos com cicatrizes misteriosas desencadeiam uma campanha explosiva de vingança

para acertar as contas com os homens que lhe tiraram tudo.

O elenco internacional inclui Sharlto Copley (“Distrito 9”), Sobhita Dhulipala (“Made in Heaven”), Pitobash (“O Rapaz do Milhão de Dólares”), Vipin Sharma (“Hotel Mumbai”), Sikandar Kher (“Aarya”) e Makarand Deshpande (“RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”).

Entre os produtores de "Homem Macaco" está o vencedor de um Óscar Jordan Peele (“Nope”, “Foge”).

4 DE ABRIL NOS CINEMAS

