A edição de 2022 do ID No Limits decorre a 24, 25 e 26 de fevereiro, no Centro Congressos do Estoril, em Cascais. A programação arranca todos os dias às 21h30 e termina sempre às quatro da manhã.

No dia 24 de fevereiro, o evento recebe Jarreau Vandal, Mr Carmack e Nenny, bem como a presença de Mynda Guevara, Lex Amor e Rita Vian, David Bruno, Evaya e Stckman. Fumaxa, YuriNR5, L-Ali e Chunga Daddy completam a programação do primeiro dia.

Para 25 de fevereiro, são aguardadas as presenças de Rejjie Snow, T-Rex, Pedro Mafama, Mike El Nite (dj set), Greentea Peng, Regula e Tristany. Flaca, Danykas DJ, Soluna, DJ Dadda, Lon3r Johny, Sippinpurpp e Xtinto também vão subir a palco no segundo dia do festuval.

No último dia, 26 de fevereiro, o ID No Limits apresenta Major League DJz, Branko, Shygirl, Moses Boyd, Poppy Ajudha, cktrl, Yakuza, Whosputo, Mazarin, Pedro da Linha, Dj Adamm, Jamz Supernova e Bandicut.

"Os vários palcos do ID No Limits preparam-se para receber a música contemporânea e tendências que refletem o buzz digital e a vibração do público, com artistas de vários quadrantes musicais e geográficos (África do Sul, Estados Unidos da América, Reino Unido, Argentina, Holanda), constituindo assim o ponto de partida para uma edição absolutamente inédita de 3 dias de cartaz em fevereiro de 2022", frisa a organização.

A promotora lembra ainda que o festival "apresentou o cartaz para a edição de 2020, no entanto devido à pandemia da COVID-19 o festival foi adiado várias vezes e o cartaz foi sofrendo alterações em função da disponibilidade dos artistas para as novas datas que o festival foi tendo, pelo facto pedimos desculpas por algum inconveniente causado".

PASSATEMPO

O SAPO Mag têm para oferecer 10 convites diários duplos para o ID No Limits, a decorrer a 24, 25 e 26 de fevereiro no Centro Congressos do Estoril, em Cascais.

Basta responder a uma pergunta.

(*) ATENÇÃO: De acordo com a legislação em vigor, para ter acesso aos espetáculos é obrigatória a apresentação do certificado digital para espectadores com idade igual ou superior a 12 anos OU um teste antigénio (48 horas) OU um teste PCR (72 horas).

ATENÇÃO

O passatempo termina às 15h00 de 22 de fevereiro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia dos eventos, chegue com antecedência. Mantenha o distanciamento social necessário. Para ter acesso aos espetáculos é obrigatória a apresentação do certificado digital para espectadores com idade igual ou superior a 12 anos OU um teste antigénio (48 horas) OU um teste PCR (72 horas). Seguimos juntos nesta experiência.