De 1 a 11 de Maio, o IndieLisboa volta a invadir a cidade e as suas principais salas de cinema.

A 22.ª edição do festival propõe 11 dias ininterruptos de cinema, revelando as principais novidades nacionais e internacionais – numa programação plural, assumidamente para todos os gostos, com mais de 250 filmes.

São muitas as propostas oriundas de diversas geografias e tempos, por entre novas cinematografias, obras consagradas e outras algures a meio caminho.

A secção Retrospetiva reflete sobre o trabalho de Binka Jeliaskova, a primeira mulher búlgara a realizar uma longa-metragem no seu país e que fez do seu cinema uma arma anti-repressão. Na secção Foco serão exibidos 11 filmes do realizador britânico Charlie Shackleton, uma filmografia experimental e sarcástica. O IndieMusic é outra das secções já consolidadas na programação que sugere uma dezena de filmes em que a música assume figura central.

Convidando à celebração do cinema fora das salas convencionais, o IndieFun permanece como um dos ingredientes centrais do festival: é aí que será possível encontrar a programação noturna do IndieByNight, o Cinema na Piscina, a maratona cinéfila da secção Boca do Inferno, o IndieDate e o filme surpresa.

Tudo atividades que fazem do IndieLisboa um enorme lugar de encontro entre cinema, público e cidade.

Visite o sítio oficial para conhecer os pormenores de todas as propostas da programação.

