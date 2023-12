A Lisbon Film Orchestra (LFO), dirigida pelo maestro Nuno de Sá, apresenta-se pela primeira vez na Altice Arena, em Lisboa, no dia 6 de janeiro, às 21h00, com vários novidades no repertório.

No espetáculo "Lisbon Film Orchestra Live with Friends", a orquestra vai interpretar bandas sonoras de filmes e séries como "Barbie", "Wednesday", "Stranger Things", "Os Simpsons", "James Bond", "O Senhor dos Anéis" ou "Harry Potter", e celebrar a eterna magia das composições de John Williams, Hans Zimmer ou Ennio Morricone.

O espetáculo vai contar com participações especiais, como os D ́ZRT, além das vozes habituais de Patrícia Duarte e Vânia Blubird e da estreia da cantora Inês Branco

A tecnologia audiovisual promete "envolver o público numa experiência imersiva, com várias telas - LED walls - a projectarem imagens das grandes obras da sétima arte interpretadas em palco pela orquestra".

Em parceria com a WIDEX - empresa especialista em aparelhos auditivos -, o "Lisbon Film Orchestra Live with Friends" será o primeiro espetáculo em Arena no país a garantir ao público com deficiência auditiva a possibilidade de desfrutar do concerto com qualidade sonora de excelência, através de um avançado sistema eletromagnético.

Mais de meio milhão de pessoas já assistiram aos vários espetáculos da Lisbon Film Orchestra (LFO). Criada há 16 anos, é a única orquestra portuguesa dedicada em exclusivo à interpretação de obras musicais que marcam a história da sétima arte.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 10 convites duplos para o concerto da Lisbon Film Orchestra no Altice Arena, em Lisboa, no sábado, 6 de janeiro, às 21 horas.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 09h00 de 2 de janeiro. Os resultados são divulgados até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da Lisbon Film Orchestra (Facebook ou Instagram).

Os vencedores receberão os seus convites digitais por e-mail.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.