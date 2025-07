Quase cinco anos após ser assinado o contrato, vai avançar na Netflix uma série em imagem real baseada em "Assassin's Creed", uma das sagas de videojogos mais vendidos de todos os tempos.

Os criadores, 'showrunners' e produtores executivos serão Roberto Patino ("Westworld", "Sons of Anarchy") e David Wiener ("Halo", "The Killing"), segundo a revista The Hollywood Reporter.

“Quando anunciámos a nossa parceria com a Ubisoft em 2020, partimos com o objetivo ambicioso de dar vida ao mundo rico e expansivo de 'Assassin’s Creed' de formas novas e ousadas. Agora, após anos de colaboração dedicada, é inspirador ver o quão longe essa visão chegou.”, destacou no comunicado oficial Peter Friedlander, vice-presidente das séries originais da Netflix.

Foi ainda divulgada uma apresentação oficial da produção: "'Assassin’s Creed' é um 'thriller' eletrizante centrado na guerra secreta entre duas fações obscuras — uma determinada a determinar o futuro da humanidade através do controlo e da manipulação, enquanto a outra luta para preservar o livre-arbítrio. A série acompanha as suas personagens em eventos históricos cruciais enquanto lutam para moldar o destino da humanidade.”

De facto, foi em outubro de 2020 que a Netlix chegou a acordo com a Ubisoft para desenvolver séries em imagem real, animação e animé baseadas na popular saga de videojogos, que nasceu em 2007 e já vendeu mais de 230 milhões de cópias a nível mundial.

Em 2016, Michael Fassbender conseguiu concretizar uma longa paixão na carreira e protagonizar uma versão para cinema como Callum Lynch, um homem que através de uma tecnologia revolucionária que desvendava memórias genéticas, revivia as aventuras do seu antepassado, Aguilar, na Espanha do século XV, e descobria que era descendente de uma misteriosa sociedade secreta, os Assassinos.

Sem ter sido um fracasso, o filme realizado por Justin Kurzel e ainda com Marion Cotillard, Jeremy Irons e Brendan Gleeson ficou abaixo das expectativas do estúdio e planos para sequelas não se concretizaram.

