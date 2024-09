Após "Baby Reindeer", Richard Gadd e a Netflix vão manter a relação nos próximos anos.

O contrato assinado entre as partes é conhecido na indústria como "multi-year first-look deal", o que significa que a Netflix passa a ter direito de preferência antes de todos os outros estúdios em todas as futuras séries desenvolvidas pelo comediante britânico.

“Estou muito entusiasmado por continuar a minha jornada criativa com a Netflix. Arriscaram comigo quando não tinha dado provas no mundo televisivo e estarei sempre grato por isso", diz Gadd no comunicado.

O anúncio público surge após os seis Emmys conquistados por "Baby Reindeer", três dos quais para Gadd, mas a imprensa norte-americana diz que o acordo vem de agosto, após a minissérie se tornar um fenómeno de popularidade mundial em abril e conseguir 11 nomeações para os prémios.

Este novo acordo é separado de outro conhecido em fevereiro, em que o humorista será criador, guionista e produtor executivo de "Lions", série de uma temporada de seis episódios produzida pela BBC, com a HBO a juntar-se em junho.

"Lions" vai acompanhar dois irmão ao longo de quase quatro décadas.

"Quando Ruben, o irmão distante de Niall, aparece no seu casamento, há uma explosão de violência que nos leva ao passado das suas vidas. Abrangendo quase quarenta anos, desde os anos 80 até o presente, a ambiciosa série vai acompanhar os altos e baixos do relacionamento dos irmãos, desde o seu encontro na adolescência até à separação na vida adulta", resume a sinopse.