Jack Cunningham (Ben Affleck) foi um fenómeno no basquetebol durante os tempos de liceu.

Anos depois, traumatizado por uma perda irreparável, mergulha numa espiral de decadência e alcoolismo que o conduz ao fim do seu casamento.

Quando é convidado para treinar a equipa que o glorificou, e que atravessa uma grave crise de resultados, Jack aceita com relutância, surpreendendo-se a ele próprio. Ao mesmo tempo que é forçado a enfrentar as feridas do passado, a equipa começa a unir-se...

O vencedor de dois Óscares Ben Affleck ("Argo", "The Accountant – Acerto de Contas") é o protagonista em "O Caminho de Volta", realizado por Gavin O’Connor ("The Accountant – Acerto de Contas" e "Warrior - Combate Entre Irmãos"). No elenco estão ainda Al Madrigal (“A Turma da Noite”), Michaela Watkins (da série de TV “Casual”), Janina Gavankar (da série de TV “Sangue Fresco”) e Glynn Turman (“Bumblebee”).

12 DE MARÇO NOS CINEMAS

