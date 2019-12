Realizado por Clint Eastwood e baseado em eventos reais, “O Caso de Richard Jewell” conta a história do que acontece quando um suposto facto é confundido com a verdade.

“Há uma bomba no Parque Centennial. Têm trinta minutos.” Richard Jewell apresenta-se pela primeira vez ao mundo como o segurança que localiza a bomba no atentado de 1996 em Atlanta – uma ação que faz do próprio um herói depois de salvar inúmeras vidas. Mas em apenas poucos dias, Jewell torna-se o suspeito número um do FBI.

Difamado pela imprensa e pelo público, a sua vida transforma-se rapidamente num pesadelo. Quando contrata o advogado Watson Bryant, Jewell expressa convictamente a sua inocência. Contudo, Bryant vê-se em desvantagem para limpar e proteger o nome do seu cliente, enquanto tenta combater os poderes combinados do FBI, da polícia e outros organismos oficiais de investigação.

O vencedor de quatro Óscares Clint Eastwood realiza “O Caso de Richard Jewell”, que junta no elenco Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm e Olivia Wilde, além de Paul Walter Hauser como Richard Jewell.

2 DE JANEIRO NOS CINEMAS

