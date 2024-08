Bill Skarsgård (saga "It", "Bárbaro", "John Wick: Capítulo 4") assume o icónico papel de O CORVO neste remake moderno da obra original de James O'Barr.

As almas gémeas Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) são brutalmente assassinadas quando demónios do seu passado sombrio os alcançam. Com a oportunidade de salvar o seu verdadeiro amor, Eric sacrifica-se e sai sozinho em busca de uma impiedosa vingança contra os seus assassinos, atravessando os mundos dos vivos e dos mortos para restaurar o que está errado.

Um filme de Rupert Sanders ("A Branca de Neve e o Caçador", "Ghost in the Shell – Agente do Futuro") ainda com Danny Huston no elenco.​

22 DE AGOSTO NOS CINEMAS

