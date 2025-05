Realizado por Wes Anderson, "O Esquema Fenício" é uma comédia negra de espionagem que mistura o absurdo da condição humana com a elegância visual característica do realizador. O filme explora as complexidades da relação entre pai e filha no seio de um império empresarial, enquanto mergulha o espectadornuma teia internacional de segredos e traições.

Benicio del Toro interpreta Zsa-zsa Korda, um magnata europeu envolvido nas indústrias de armamento e aviação, cuja vida é marcada por acontecimentos inusitados — incluindo a sobrevivência a seis acidentes aéreos e a paternidade de dez filhos. A sua filha, Liesel (Mia Threapleton), é uma freira inesperadamente atraída para os negócios da família. Com eles segue Bjorn Lund (Michael Cera), o tutor de Liesel, numa jornada que os leva de capitais europeias a enclaves secretos no Médio Oriente, onde a linha entre lealdade e traição se torna perigosamente ténue. Enquanto o misterioso plano conhecido como "O Esquema Fenício" ameaça desestabilizar o equilíbrio de poder global, os protagonistas enfrentam uma rede de corrupção que se estende até aos mais altos níveis diplomáticos, empresariais e familiares.

No elenco de luxo destacam-se ainda Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Richard Ayoade, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Bill Murray, Riz Ahmed, Willem Dafoe, Hope Davis, entre outros.

29 DE MAIO NO CINEMA

