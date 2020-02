As melhores amigas Mia e Mel (Tiffany Haddish e Rose Byrne) estão a viver um grande momento nas suas vidas enquanto gerem uma empresa de cosmética, que construíram a partir do nada.

Infelizmente, atravessam alguns problemas financeiros e a perspetiva de receberem uma proposta de compra do maior titã da indústria de cosmética, Claire Luna (Salma Hayek), é demasiado tentadora para deixar passar ao lado, e coloca em risco esta amizade de uma vida. Um negócio de beleza que está prestes a tornar-se feio.

"Quem é Que Manda Aqui?" conta ainda com Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Natasha Rothwell, Jessica St. Clair e Karan Soni nos principais papéis.

27 DE FEVEREIRO NOS CINEMAS

