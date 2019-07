Bairro de Hell’s Kitchen, em 1978. Três donas de casa veem os maridos mafiosos presos pelo FBI. Com pouco mais recursos do que um negócio que está de pernas para o ar, decidem ocupar-se pessoalmente das questões da máfia irlandesa, revelando-se inesperadamente hábeis em tudo, desde a gestão de extorsões à eliminação dos concorrentes... literalmente.

“The Kitchen – Rainhas Do Crime” tem como protagonistas Melissa McCarthy, nomeada para dois Óscares ("Can You Ever Forgive Me?”, "A Melhor Despedida de Solteira"), Tiffany Haddish ("Girls Trip") e Elisabeth Moss ("A História da Aia"), bem como a a participação de Domhnall Gleeson ("Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi"), James Badge Dale ("Só para Bravos"), Brian d'Arcy James ("O Caso Spotlight"), Margo Martindale (da série televisiva "The Americans"), o vencedor de um Óscar Common ("Selma", "Marshall") e Annabella Sciorra ("A Mão Que Embala o Berço", a série "Daredevil").

Este sombrio drama feminino sobre o mundo da máfia foi escrito e realizado por Andrea Berloff, nomeada para um Óscar pelo argumento original de “Straight Outta Compton”.

8 DE AGOSTO NOS CINEMAS

