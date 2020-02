Rose-Lynn Harlan (Jessie Buckley), 23 anos, é uma talentosa, carismática e irreverente aspirante a cantora country, apesar da distância que separa Nashville (EUA) de Glasgow (Escócia).

Acabada de sair da prisão e mãe solteira de dois filhos pequenos, as suas prioridades parecem não estar bem definidas. Para seguir o seu sonho terá de sair de Glasgow, o que significa abandonar os filhos; e ficar em Glasgow significa desistir da sua felicidade.

Marion (Julie Walters), mãe de Rose-Lynn, quer que ela aceite a vida que tem e assuma as responsabilidades enquanto mãe de duas crianças menores. Mas um encontro casual aproxima Rose-Lynn do seu sonho de Nashville e ela terá de optar entre a família e o estrelato.

Realizado por Tom Harper, "Wild Rose" tem ainda no elenco Sophie Okonedo e Jamie Sives, entre outros.

20 DE FEVEREIRO NOS CINEMAS

