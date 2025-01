"A Residência", série protagonizada por Uzo Aduba, Giancarlo Esposito, Edwina Findley e Edwina Findley estreia-se a 20 de março na Netflix. Esta semana, no evento de apresentação das novidades para 2025, o serviço de streaming revelou o primeiro trailer da temporada.

Inspirada no livro "The Residence", de Kate Andersen Brower, a série conta com produção executiva de Betsy Beers e Shonda Rhimes, que, depois de "Scandal", volta a apontar as suas atenções para a Casa Branca. A história vai centrar-se numa assassinato no mais desastroso (e mortal) jantar de estado da história, com Uzo Aduba no papel da perspicaz detetive Cordelia Cupp.

Veja o trailer:

Embora o criador Paul William Davies tenha sido argumentista e produtor executivo de "Scandal", a inspiração para a nova série veio de um lugar bem diferente: o clássico filme "Charada", com Audrey Hepburn e Cary Grant. "'A Residência' é, sinceramente, muitas coisas. É divertido, é emocionante, é inteligente, tem momentos totalmente farsescos e outros genuinamente românticos”, explica o criador.

"132 quartos e 157 suspeitos. Um cadáver, um detetive muitíssimo excêntrico e um jantar de estado desastroso", resume a Netflix. "'A Residência' é uma divertida história de intenso mistério policial que decorre na Casa Branca, do andar de cima ao andar de baixo e passando pelos fundos, em torno da eclética equipa da mansão mais famosa do mundo", acrescenta serviço de streaming.

A primeira temporada vai contar ainda com a participação Molly Griggs (Lilly Schumacher), Jason Lee (Tripp Morgan), Ken Marino (Harry Hollinger), Al Mitchell (Rollie Bridgewater), Randall Park (Edwin Park), Dan Perrault (Colin Trask), Bronson Pinchot (Didier Gotthard), Julieth Restrepo (Elsyie Chayle), Mel Rodriguez (Bruce Geller), Susan Kelechi Watson (Jasmine Haney), Isiah Whitlock Jr. (Larry Dokes) e Mary Wiseman (Marvella).

Eliza Coupe (Senadora Margery Bay Bix), Jane Curtin (Nan Cox), Paul Fitzgerald (Presidente Perry Morgan), Kylie Minogue (a própria), Matt Oberg (Nick Simms) e Brett Tucker (David Rylance) são alguns dos convidados especiais da série da Netflix.