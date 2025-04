Quem ainda se lembra de sintonizar a televisão na RTP1, todos os domingos, por volta da hora do almoço, para acompanhar mais uma aventura disparatada do homem de blazer castanho e gravata vermelha, e do seu fiel urso de peluche?

​Mr. Bean pode até não dizer quase nada, mas bastou isso para conquistar o coração dos portugueses desde que apareceu pela primeira vez nos ecrãs nacionais, nos anos 90. A série original — com apenas 14 episódios — foi transmitida em horário nobre, legendada, e tornou-se presença habitual na televisão portuguesa durante mais de uma década.

Apesar da curta duração da versão de imagem real, foram muitas as cenas que ficaram gravadas na memória coletiva: o Natal com o peru enfiado na cabeça, as guerras no exame de matemática ou a luta contra um peixe dourado teimoso.

O sucesso global da personagem possibilitou levá-la ao grande ecrã, em 1997, com "Bean – Um Autêntico Desastre" e repetir a façanha em 2007, com "Mr. Bean em Férias".

Em 2002, a criação de uma versão animada abriu caminho para que as novas gerações descobrissem — agora em desenho — o peculiar encanto da personagem. A série de animação estreou na RTP1, em 2004 e, desde então, tem passado por vários canais, incluindo o Cartoonito, onde continua a ser exibida com dobragem em português.

Mesmo em desenho animado, o humor visual e absurdo continua a resultar — provando que, com ou sem palavras, Mr. Bean é uma daquelas personagens que nunca sai de moda.

E ao longo de 35 anos, continua vivo e recomenda-se.

A quarta temporada da série de animação estreia já no próximo dia 5 de maio, no Cartoonito, com 26 novos episódios protagonizados pelo inconfundível Mr. Bean e o seu inseparável urso Teddy. Entre as novas peripécias, há espaço para acidentes no bowling, perseguições a um anel de compromisso perdido e até desentendimentos com Scrapper, o gato da vizinha. A nova temporada traz também personagens inéditas, como os Paliwal — uma família de vizinhos britânicos de origem indiana — que prometem dar nova dinâmica ao universo da série.

Para assinalar os 35 anos da personagem, o canal promove ainda um especial de programação entre os dias 12 e 25 de maio. Durante esse período, os episódios serão emitidos diariamente, das 6h00 às 18h00, numa maratona contínua dedicada a um dos nomes mais icónicos da comédia televisiva.

Mr. Bean é, há 35 anos, a prova de que o humor mais simples é, muitas vezes, o mais eficaz. Com o seu inseparável Teddy ao lado, segue em frente — trapalhão, eterno e impossível de esquecer. E enquanto houver sarilhos, haverá sempre um lugar para ele na televisão — e no coração de quem cresceu a rir com ele.

Veja aqui a entrevista completa a Rowan Atkinson.