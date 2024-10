Praticamente um ano depois da Parte A com quatro episódios, "Chucky" regressa ao canal SyFy na quinta-feira, 24 de outubro, com direito a episódio duplo a partir das 22h15.

Crido por Don Mancini, o famoso boneco diabólico do cinema e da TV faz parte da cultura popular desde 1988, mas por agora é altura de dizer adeus: esta é a parte B da anunciada terceira e última temporada da série.

Nos novos episódios, Chucky "vai enfrentar a sua batalha mais arrepiante: a mortalidade".

"A tensão aumenta quando o nosso boneco favorito, deparando-se com a possibilidade da sua própria morte, planeia um ataque que poderá mudar o curso da história. No entanto, Jake, Devon e Lexy continuam sempre a tentar detê-lo! O confronto final promete ser explosivo, com Chucky a manipular tudo e todos para alcançar os seus objetivos malvados. Conseguirá?", resume a sinope oficial.

A Parte B também tem quatro episódios, pelo que a despedida será no mesmo horário uma semana depois, 31 de outubro, mesmo a tempo de festejar o Halloween (a Noite das Bruxas).