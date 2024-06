A segunda temporada de "Reginald the Vampire" estreia-se na segunda-feira, 10 de junho, às 22h15, no canal SyFy. O SAPO Mag esteve à conversa com o protagonista, Jacob Batalon. Veja a conversa no vídeo abaixo.

"Reginald the Vampire" regressa na próxima segunda-feira ao canal Syfy para uma segunda temporada. Nos novos episódios, Reginald Andres – "um vampiro algo... diferente" – descobre que salvar a sua vida perante uns poderosos vampiros que o querem ver morto é uma tarefa fácil, quando comparada com salvar todos os vampiros das mãos de uns anjos vingadores. "Contudo, e mesmo assim, para Reginald não há nada tão difícil como lidar com os seus sentimentos pela rapariga que ama", resume o canal em comunicado. Baseada na coleção de romances “Fat Vampire” de Johnny B. Truant, "Reginald the Vampire" centra-se em Reginald, que não se enquadra de todo no estereótipo habitual dos 'vampiros sexy'. A série é protagonizada por Jacob Batalon, "um vampiro relutante que tenta encontrar o seu caminho na comunidade onde não se encaixa bem". Marguerite Hanna, Mandela Van Peebles, Em Haine, Aren Buchholz, Savannah Basley e Georgia Waters completam o elenco.