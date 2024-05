"A Knight of the Seven Kingdoms", a nova prequela de "A Guerra dos Tronos", já tem data de estreia. Casey Bloys, chairman e CEO da HBO e da Max Content , confirmou que a nova produção se estreia em junho de 2025.

A série foi anunciada em 2023 e será escrita e produzida por George R. R. Martin e Ira Parker. Ryan Condal, showrunner de "House of The Dragon", e Vince Gerardis serão produtores executivos. Inicialmente, a HBO anunciou que prequela se estrearia no final de 2025.

A história situa-se um século antes dos acontecimentos da série principal, tendo como protagonistas o Ser Duncan, o Alto, e o seu escudeiro, Egg.

"Um século antes dos acontecimentos de 'A Guerra dos Tronos', dois heróis improváveis ​​vagueiam por Westeros... Sor Duncan, o Alto, um jovem cavaleiro ingénuo mas corajoso, e Egg, o seu pequeno escudeiro. Situado numa época em que a descendência Targaryen ainda detém o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não passou da memória viva, grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas aguardam estes improváveis ​​e incomparáveis amigos", descreve a apresentação oficial do projeto.