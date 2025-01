"A Menina da Neve", série inspirada no bestseller de Javier Castillo, está de volta à Netflix. A segunda temporada, que conta com seis episódios, estreou-se esta sexta-feira, dia 31 de janeiro, e é uma das primeiras grande apostas do serviço de streaming este ano - em Madrid, em cada esquina, há cartazes de promoção aos novos episódios.

Em fevereiro de 2023, a primeira temporada da produção espanhola conquistou o top diário da plataforma. Em Portugal, a série ultrapassou "Todo Dia a Mesma Noite", "Ginny e Georgia" e "Rainha do Sul".

"A Menina da Neve" acompanha a história de uma "menina que desaparece durante um desfile em Málaga". "Málaga, 2010. O momento mais mágico do ano transforma-se em pesadelo para a família Martín quando a filha, Amaya, desaparece na multidão durante um desfile", resume a Netflix.

Veja o trailer:

"A pergunta 'Queres jogar?', escrita num envelope com uma fotografia de uma jovem amordaçada, marca o início de um jogo macabro, O Jogo da Alma, em que a jornalista Miren Rojo (Milena Smit) aposta a vida e a própria sanidade", adianta a sinopse.

Após os acontecimentos da primeira temporada de "A Menina de Neve", Miren investiga uma escola de elite que parece estar no centro do desaparecimento e homicídio de duas jovens. Para tal, conta com a ajuda de Jaime (Miki Esparbé), um jornalista de investigação que chega ao jornal Sur em fuga do passado e a tentar recuperar a reputação perdida. Mistérios, segredos, mentiras e personagens tão repletas de feridas quanto a própria protagonista.