"A Menina da Neve", série inspirada no bestseller de Javier Castillo que se estreou em fevereiro de 2023 na Netflix, vai regressar para uma segunda temporada.

Para antecipar os novos episódios, que se estreiam no dia 31 de janeiro, o serviço de streaming revelou o primeiro trailer. "Até onde irias para descobrir a verdade?", questiona a Netflix.

Veja o trailer:

"A Menina da Neve" acompanha a história de uma "menina que desaparece durante um desfile em Málaga". "Málaga, 2010. O momento mais mágico do ano transforma-se em pesadelo para a família Martín quando a filha, Amaya, desaparece na multidão durante um desfile", resume a Netflix.

"A pergunta 'Queres jogar?', escrita num envelope com uma fotografia de uma jovem amordaçada, marca o início de um jogo macabro, O Jogo da Alma, em que a jornalista Miren Rojo (Milena Smit) aposta a vida e a própria sanidade", adianta a sinopse.

Após os acontecimentos da primeira temporada de "A Menina de Neve", Miren investiga uma escola de elite que parece estar no centro do desaparecimento e homicídio de duas jovens. Para tal, conta com a ajuda de Jaime (Miki Esparbé), um jornalista de investigação que chega ao jornal Sur em fuga do passado e a tentar recuperar a reputação perdida. Mistérios, segredos, mentiras e personagens tão repletas de feridas quanto a própria protagonista.