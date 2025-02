*Nas próximas semanas, o SAPO Mag irá publicar entrevistas com todo o elenco principal da série - veja tudo aqui.

Ir de férias em família é sempre uma boa ideia. Já ir de férias em família para um resort de "White Lotus" pode não correr bem. Na nova temporada da série, que se estreia a 17 de fevereiro, na Max, a família Ratliff aventura-se e viaja durante uma semana para a Tailândia - e tudo pode acontecer.

Mas o que leva um casal norte-americano a ir de férias com os filhos para o outro lado do mundo? A culpada é a filha do meio, Piper (Sarah Catherine Hook), que está a terminar a universidade e quer aprofundar os seus conhecimentos sobre o Budismo.

"Não quero revelar muito sobre a sua história porque há alguns segredos sobre ela. Mas acho que o que me atraiu tanto na Piper foi a sua pureza, inocência e, ao mesmo tempo, uma profundidade muito real. Foi isso que me fez apaixonar por ela. Ela é exploradora e muito forte espiritualmente, qualidades que acho muito especiais e únicas", conta Sarah Catherine Hook, ao SAPO Mag, lembrando que a sua personagem, a irmã do meio (Piper), foi a grande impulsionadora das férias.

"O Mike é incrível porque, com cada personagem, ele sabe mesmo como escrever algo para um ator. É tão raro. Estou muito grata por ter podido interpretá-la, a sério. Eu sinto-me da mesma forma. Sinto que todas as personagens... O Mike é um escritor tão genial que todas elas têm imensa profundidade", destaca a atriz.

Já os seus irmãos, Lochlan (Sam Nivola), estudante do ensino secundário, e Saxon (Patrick Schwarzenegger), que trabalha na empresa do pai, querem conhecer pessoas, beber e celebrar a vida.

"Acho que o Saxon pode ser considerado o 'bad boy' ou o 'playboy' ou qualquer outra coisa que estavas a dizer. Mas penso que, ao longo da história, vão ficar a saber que ele admira muito o seu pai, e está mesmo a viver na sombra dele, querendo ser tudo o que ele é, até descobrir que não é. Mas acho que ele é uma pessoa que ama a sua família, preocupa-se mesmo com o irmão e a irmã, quer o melhor para eles, ou pelo menos o que acha que é melhor, e tenta prepará-lo", explica Patrick Schwarzenegger.

"Ficamos a conhecer a profundidade e as diferentes camadas do Saxon à medida que a temporada avança", acrescenta. "Achas que, de certa forma, ele é o produto não saudável de uma família não saudável?", questiona Jason Isaacs. A resposta é afirmativa.

Como seu "parceiro" de festas, Saxon tem o seu irmão mais novo, Lochlan. "Acho que a minha personagem, Lochlan, é muito inseguro e preso entre o seu irmão e a sua irmã, que estão a tentar seguir os seus próprios caminhos, enquanto ele é moralmente doutrinado. Acho que a sua principal luta é fazer essa escolha e tentar ser amado por toda a gente. Ele gosta tanto de agradar às pessoas, e eu identifico-me totalmente com isso", adianta Sam Nivola.

Já o pai Timothy Ratliff, um empresário abastado, não consegue desligar-se do trabalho - os motivos serão desvendados ao longo dos episódios. "Tom Wolfe, o autor, descreveu os homens que mandavam em Wall Street como 'grandes pilas a balançar' e eu diria que é isso que ele é. Ele é um gato gordo, um homem não só com dinheiro, mas com estatuto e riqueza. Tudo nele é essa coisa exagerada sobre o quão superior ele se acha em relação a toda a gente. E sendo Mike White, esse balão rebenta muito cedo", resume o Jason Isaacs ao SAPO Mag.

Já a mãe, Victoria Ratliff, apesar de se dedicar totalmente aos filhos, vive numa realidade paralela - e onde todas as desculpas são boas para dormir. "A Victoria, acho que passou por um período delicado. Vemos num sonho que ela tem com o pai a aparecer, por isso, há alguma mágoa por detrás. Há muita coisa escondida, o que é fantástico. É como no teatro, quando se lê uma boa escrita, em que o que se está a representar e as palavras são apenas a cobertura de outra coisa... que está sob a superfície, a borbulhar", frisa Parker Posey.

"Ela está muito dentro de água. Acho que ela não está presente. Acho que ela está a desviar-se. Acho que ela está a desviar-se um pouco e a projetar-se. Mas é amor. Ela adora os seus filhos e não os quer perder. Por isso, ela é uma mãe muito poderosa ao mesmo tempo. Ela é uma mulher sustentada, e acho que veio de muito dinheiro, é protegida e mimada. Mas ela é simpática. Quer dizer, acho que ela conhece pessoas e tem conversas agradáveis com elas", acrescenta a protagonista.

Os elogios a Mike White

Tal como as duas primeiras temporadas, os novos episódios de "The White Lotus" foram criados por Mike White, que merece todos os elogios por parte do elenco. "Fiquei tão fascinada com todas as personagens diferentes. O Mike White fez um trabalho tão bom ao incorporar a Tailândia. Senti que aprendi muito sobre a Tailândia e a cultura tailandesa ao ler os seus guiões. Ver o seu brilhantismo na papel foi tão surreal. Só o facto de os ter nas minhas mãos foi uma loucura", elogia Sarah Catherine Hook.

Em conversa com o SAPO Mag, Patrick Schwarzenegger confessa que "tentou" não descobrir as histórias das outras personagens."Sendo um fã das duas primeiras temporadas, o Mike [White] faz um trabalho tão bom para nos envolver, e pensamos que sabemos onde estamos e depois é totalmente o oposto. Além disso, ele é um ótimo argumentista. Por isso, a melhor parte foi provavelmente a primeira vez que vi o guião. E tentei... Esforcei-me imenso para não ler muitas das outras partes desta viagem em que eu não estava envolvido, porque queria ser capaz de o ver como espectador", revela.

Jason Isaacs é Timothy Ratliff

"Sim, esqueci-me do que aconteceu nas histórias das outras pessoas", acrescenta Jason Isaacs, que interpreta o pai Timothy Ratliff. "Recebemos os episódios para ontem e hoje, para podermos falar com a imprensa. E esqueci-me de quase tudo o que acontece a toda a gente. Foi uma verdadeira revelação", adianta.

Parker Posey também revela que ficou apaixonada pelas histórias da nova temporada da série da Max. "Quando comecei a ler o guião, comecei a rir. Conheci imediatamente todas as personagens. São muitas. Acho que há 11 no elenco principal. O cubo de gelo descongelou ali. Quando cheguei ao final, ao clímax, quando tudo acontece, estava tão envolvida com a história que esqueci o que aconteceu no final. Esqueci-me de quem morreu", conta.

Para a atriz, a nova temporada pode ser comparada ao filme "Apocalypto". "Tem toda aquela adrenalina e não queria que ninguém morresse. Fiquei bastante impressionada com a história, e foi muito emocionante. E pensei: 'Uau, o Mike White está a dar tudo por tudo na terceira temporada. Tivemos a greve e depois tivemos alguns meses para nos prepararmos. Era como ir para uma corrida de obstáculos ou uma maratona", confessa.

"Acho que a melhor parte de ler o guião foi ler o guião e saber que eu ia entrar em 'White Lotus'", frisa Sam Nivola.

"Foram sete meses de filmagens. A maior parte das coisas engraçadas não vos podemos contar porque acabariam em processos judiciais"

As gravações dos novos episódios decorreram ao longo de sete meses em Koh Samui, Phuket e Bangkok, na Tailândia. Em conversa com o SAPO Mag, Em conversa com o SAPO Mag, os atores que interpretam a família Ratliff confessam que foi uma experiência única, apesar das saudades de casa.

"Eu e a Natasha [Rothwell] trouxemos as fotografias dos nossos cães porque estivemos a gravar quase nos sete meses. Foi uma maratona. Era tudo tão bonito na Tailândia. Portanto, não éramos apenas atores, estávamos numa terra exótica, num país com uma cultura diferente", conta Parker Posey, frisando que foi um privilégio.

"Foram sete meses de filmagens e, por isso, a maior parte das coisas engraçadas sobre as gravações não vos podemos contar porque acabariam em processos judiciais", brinca Jason Isaacs. "Mas era quente, era cansativo porque filmávamos muitas vezes durante a noite. Mas só digo estas coisas porque as outras pessoas ficam com muita inveja. Pensam que estávamos de férias. E estávamos. A verdade embaraçosa é que estávamos de férias. Foi muito bom. Tivemos a maior parte do tempo livre porque há muitas histórias ao longo da temporada", diz, entre risos.

"Estivemos em alguns dos hotéis mais luxuosos do mundo. Outras pessoas tinham chegado para passar o seu casamento. Filmámos em alguns hotéis diferentes, sobretudo no Four Seasons", acrescenta. "Fomos muito mimados", graceja Patrick Schwarzenegger.

Se Jason Isaacs não conta as aventuras atrás das câmaras, Sam Nivola e Sarah Catherine Hook não hesitam em revelar histórias.

"Acho que a coisa mais engraçada que aconteceu foi que o homem adorável que interpreta o nosso pai, Jason Isaacs, foi contra uma porta de vidro", conta o ator. "Foi mesmo contra uma porta de vidro e também caiu num lago durante o percurso. Ele deu-nos muitas gargalhadas", remata a atriz.

"The White Lotus" regressa à Max na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, para a terceira temporada. Nas próximas semanas, o SAPO Mag irá publicar entrevistas com todo o elenco principal da série.